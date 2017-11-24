В Крыму вывешивают крымскотатарские национальные флаги с черной траурной лентой - Чубаров

В Крыму вывешивают крымскотатарские национальные флаги с черной траурной лентой.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа народный депутат Украины Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

«По всему Крыму вывешиваются крымскотатарские национальные флаги с черной траурной лентой. Вскоре начнется дженазе (похороны) Веджие Абла Кашка, убитой российскими оккупантами 23 ноября 2017», - написал он.

Чубаров также разместил фотографии, на которых видны флаги с черными лентами возле домов.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября после задержаний крымских татар российскими силовиками на 83-м году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

«Представители незаконно созданных органов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц, с угрозой применения оружия, пытались незаконно лишить свободы известную крымскотатарскую активистку Веджие Кашка, в результате чего ей стало плохо. После того, как карета скорой помощи забрала пострадавшую, она умерла, не доехав в больницу», - заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.