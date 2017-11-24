Сегодня в Крыму попрощаются с ветераном крымскотатарского национального движения Веджие Кашка

Сегодня в Крыму похоронят ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, которая умерла 23 ноября в Симферополе от пережитого стресса во время задержаний крымских татар.

Читайте такжеВ Крыму из-за задержания татар умерла ветеран крымскотатарского национального движенияОб этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

«Сегодня в Крыму состоится дженазе (захоронение) легендарной Веджие Абла Кашка, убитой российскими оккупантами 23 ноября 2017. В центральном офисе Меджлиса крымскотатарского народа приспущены государственный флаг Украины и крымскотатарский национальный флаг, обрамленные черными лентами», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября после задержаний крымских татар российскими силовиками на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

«Представители незаконно созданных органов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц, с угрозой применения оружия, пытались незаконно лишить свободы известную крымскотатарскую активистку Веджие Кашка, в результате чего ей стало плохо. Она умерла в карете скорой помощи, не доехав до больницы», - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.