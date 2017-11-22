На Днепропетровщине люди вынуждены ждать поезд в яме из-за обвала ж/д платформы (фото)

На железнодорожной станции "пл. Дачная", находящейся на направлении Запорожье-Мелитополь частично разрушилась платформа, из-за чего пассажирам буквально приходится ждать поезд в яме, передает ЦТС.

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По словам железнодорожников, в начале ноября платформа была повреждена вследствие незаконных действий "охотников за металлом" - вандалы сломали часть уголка, который удерживает бетонные плиты. Позже три плиты упали на землю.

Региональный филиал "Приднепровская железная дорога" ПАО УЗ подтвердил проблемы с платформой и обещает до 25 ноября полностью отремонтировать пассажирскую платформу.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области люди толкали поезд "Ивано-Франковск-Рахов", чтобы он поехал. Это момент успели даже зафиксировать на видео.