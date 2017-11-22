На Днепропетровщине люди вынуждены ждать поезд в яме из-за обвала ж/д платформы (фото)

16:56, 22 ноября 2017
Общество
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В начале ноября платформу повредили "охотники за металлом". Вандалы сломали часть уголка, который удерживает бетонные плиты. Позже три плиты упали на землю.

facebook Alexandr Alexandrovich.

На железнодорожной станции "пл. Дачная", находящейся на направлении Запорожье-Мелитополь частично разрушилась платформа, из-за чего пассажирам буквально приходится ждать поезд в яме, передает ЦТС.

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По словам железнодорожников, в начале ноября платформа была повреждена вследствие незаконных действий "охотников за металлом" - вандалы сломали часть уголка, который удерживает бетонные плиты. Позже три плиты упали на землю.

Региональный филиал "Приднепровская железная дорога" ПАО УЗ  подтвердил проблемы с платформой  и обещает до 25 ноября полностью отремонтировать пассажирскую платформу.

facebook Alexandr Alexandrovich.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области люди толкали поезд "Ивано-Франковск-Рахов", чтобы он поехал. Это момент успели даже зафиксировать на видео.

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Теги: #япа поезд Днепр#обвал платформы Днепр