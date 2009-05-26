Мужчина использовал психбольного родственника в качестве раба

В Запорожской области задержан 28-летний житель села Черниговка, который около двух лет назад забрал к себе оставшегося сиротой 21-летнего родственника и превратил его в раба.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Запорожской области, мужчина на протяжении длительного времени держал психбольного родственника - инвалида 2-й группы в сарае вместе со скотом и "иногда даже связывал несчастного металлической цепью, что бы тот не сбежал".

"Целью таких пыток, как установили сотрудники Черниговского райотдела милиции, была эксплуатация потерпевшего в качестве, так сказать, раба. По словам односельчан, "приютивший" сироту родственник нагружал психбольного брата самой тяжелой хозяйственной работой", - сообщили в ЦОС.

На сегодняшний день в отношении жителя Черниговки, превратившего брата в раба, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины - "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие.