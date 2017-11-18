Поножовщина на Днепропетровщине: пятеро раненых

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Днепропетровской области, передает Depo.ua.

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В Царичанке между двумя посетителями кафе возник конфликт, который перерос в драку. Во время стычки нападавший ранил ножом в грудь 34-летнего мужчину. Еще четверо посетителей во время попытки разнять соперников получили легкие резаные раны.

Полицейские Царичанского отделения полиции задержали злоумышленника, им оказался 46-летний житель соседнего села Прядовка. Событие произошло 12 ноября 2017 года. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.