Во Львове пенсионеру и подростку пришлось руками выталкивать авто, мешавшее проехать трамваю

Во Львове люди руками вытолкали авто, которое мешало проезду трамвая. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди расшатали "Жигули" и так освободили проезд. Под эмоциональным руководством водителя электротранспорта, это сделали четверо мужчин: двое - старшего возраста, подросток и молодой мужчина. На несколько попыток им понадобилось меньше минуты, и трамвай смог двинуться дальше.

Как сообщал УНИАН, ранее в Закарпатской области людям пришлось толкать поезд "Ивано-Франковск-Рахов", чтобы он поехал.