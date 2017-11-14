Во Львове пенсионеру и подростку пришлось руками выталкивать авто, мешавшее проехать трамваю
13:19, 14 ноября 2017Общество
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Под эмоциональным руководством водителя электротранспорта, это сделали четверо мужчин: двое - старшего возраста, подросток и молодой мужчина.
На несколько попыток мужчинам понадобилось меньше минуты / скриншот
Во Львове люди руками вытолкали авто, которое мешало проезду трамвая. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Люди расшатали "Жигули" и так освободили проезд. Под эмоциональным руководством водителя электротранспорта, это сделали четверо мужчин: двое - старшего возраста, подросток и молодой мужчина. На несколько попыток им понадобилось меньше минуты, и трамвай смог двинуться дальше.
Как сообщал УНИАН, ранее в Закарпатской области людям пришлось толкать поезд "Ивано-Франковск-Рахов", чтобы он поехал.
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