Госслужащие, которые не говорят на украинском, рискуют вылететь с работы - СМИ

Прошло уже полгода с тех пор, как в государственных кабинетах должны начать говорить на украинском, о чем написано в законе о госслужбе. Однако во властных кабинетах языковую политику не везде соблюдают.

Андрей Смолий с друзьями создал общественную организацию, которая помогает людям творить языковую революцию. Им ежедневно поступают жалобы разного рода от людей, с которыми не захотели говорить на украинском. Они вместе выиграли не один суд даже у сетей магазинов, где принципиально обслуживают на русском. Следовательно, работники тех учреждений, по решению суда, должны говорить с клиентом на украинском, сообщается в сюжете ТСН.Тиждень.

«Был такой случай, когда официантка была откровенно недовольна и говорила, что извините, что мои родители - кацапы. Я сказал, что речь не идет о ваших родителях, а о том что клиент вас просит говорить на украинском», - вспоминает Смолий.

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С мая этого года вступил в силу закон о государственной службе. Он обязывает всех государственных служащих свободно говорить на украинском. Поэтому, если хотите стать госслужащим, учите государственный язык, потому что свои знания придется доказывать на экзамене. Для этого в 86 университетах создали комиссии, которые выдают сертификаты, подтверждающие, что вы свободно владеете украинским. За то, чтобы все было по-честному, на конкурсах отвечает целая структура – Национальное агентство по вопросам госслужбы.

«Более 22 тысяч граждан обратились за получением соответствующего сертификата. Эта система уже доказала свою эффективность. Все поняли, что одно из необходимых требований. Вы не найдете ни во Франции, ни в Германии, ни даже в Испании с ее 17 автономиями, госслужащего, который не владеет государственным языком», - утверждает Константин Ващенко, глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Как показал эксперимент в Киеве не все государственные служащие общаются с гражданами на украинском. При этом в Харькове из опрошенных чиновников лишь один говорил государственным, а все остальные – на русском.

«Вы можете подать жалобу на руководителя госслужбы в этом органе или в Национальное агентство. Мы на такие жалобы реагируем и это является основанием в том числе для дисциплинарного производства. Может поставить вопрос даже об увольнении его с должности», - отметил Ващенко.

Сейчас, как никогда за годы независимости Украины, появилась куча организаций, которые учат других украинскому языку и помогают за него бороться. Это - украиноязычный Киев, Одесса, Харьков, Глухов. Так, Владимир Наконечный, который является соучредителем сообщества «Украиноязычный Киев», продвигает язык на улице. Например, на билбордах активисты убеждают, что жить в Киеве - это гуглити українською, это фейсбучити українською, это писать не Kiev, а Kiyv . На этой волне даже КГГА изменила букву в названии сайта.

Настоящий бизнес давно уже и сам сориентировался, ибо сервис - главный инструмент в борьбе за клиента. Нежелание обслужить клиента на родном языке, ничем не отличается от нежелания обслужить вас вообще. Следовательно, украинский язык становится все более необходимым в государстве.