На Житомирщине будут судить майора полиции: подозревают во взяточничестве, сбыте наркотиков и незаконном задержании человека (фото)

На Житомирщине будут судить майора полиции, которого подозревают в получении взятки, приобретении и сбыте наркотиков и незаконном задержании человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, следователями следственного отдела прокуратуры Житомирской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В понедельник, 6 ноября, обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Речь идет о старшем уполномоченном местного отдела полиции, которого в сентябре этого года следователи прокуратуры и полиция задержали в Бердичеве во время получения 3 тыс. грн взятки.

Эти деньги майор полиции требовал и получил от местного жителя, пообещав ему за такую сумму не привлекать к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Во время досудебного расследования установлены и другие уголовные правонарушения, совершенные майором. На время проведения досудебного расследования подозреваемого отстранили от занимаемой должности.

Публичное обвинение будет обеспечивать прокуратура Житомирской области.

Санкция строжайшей из указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.