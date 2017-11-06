Защита Колмогорова будет настаивать на закрытии дела из-за "отсутствия состава преступления"

Защита пограничника Сергея Колмогорова будет настаивать в суде первой инстанции на закрытии его дела из-за отсутствия состава преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Колмогорова Оксана Муравская.

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«Мы считаем, что Сергей Колмогоров является невиновным, вина его не доказана, и мы об этом будем говорить в суде первой инстанции. Мы не будем стоять на позиции переквалификации преступления, поскольку считаем, что Сергей Колмогоров является невиновным и ходатайствовать о закрытии дела в связи с отсутствием состава уголовного преступления в его действиях», - сказала адвокат.

В свою очередь Колмогоров, которого сегодня освободили из-под стражи решением суда, поблагодарил всех, кто пришел его поддержать и заявил, что таких, как он, несправедливо осужденных бойцов, есть еще много и их нужно освобождать.

Как сообщал УНИАН, коллегия судей Высшего специального суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты Колмогорова и отправила его дело на новое судебное расследование в Приморский районный суд Мариуполя.

По словам председательствующего по делу судьи Станислава Кравченко, мотивы своего решения суд из-за нехватки времени не изложил, однако полный текст решения будет объявлен в 9.15 в четверг.

Люди, которые пришли поддержать Колмогорова, встретили это решение аплодисментами и радостными возгласами.

Как сообщал УНИАН, Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014. В тот день пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь по авто, в котором находилась супружеская пара из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В феврале 2017 Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.