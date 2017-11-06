В Житомире армянский художник Хачатрян впервые представит свои графические работы в музее космонавтики

Завтра в Житомире художник Артур Хачатрян впервые представит горожанам свои графические работы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 7 ноября в Музее космонавтики им. С. П. Королева состоится открытие «Космической Одиссеи» - персональной выставки графики житомирского художника Артура Хачатряна.

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«Вниманию ценителей современного искусства будет представлено 10 картин, выполненных в авторской манере графики. В работах автор переносит нас к далеким горизонтам, открывает новые измерения с привкусом этнических мотивов. Артур Хачатрян впервые представит свои графические работы, хотя хорошо известен, как создатель ярких масляных пейзажей, натюрмортов и архитектурных достопримечательностей Житомира и Житомирщины», - говорится в сообщении.

Хачатрян познакомился с Житомиром более год назад, когда стал участником Всеукраинского пленэра «Житомирская палитра» 2016. После этого художник переехал в Житомир. За этот год он создал целую коллекцию картин и провел ряд выставок.

«Эта выставка является моими размышлениями через разговоры и воспоминания многих времен и земель, позади и впереди нас», - отмечает художник.

Официальное открытие начнется в 16:00. Вход свободный.

Также посетителям обещают бесплатную экскурсию по музею. Выставка графики «Космическая Одиссея» продлится в течение месяца в Музее космонавтики им. С. П. Королева.

Как сообщал УНИАН, ранее Хачатрян уже открывал выставки в Житомире, в частности, выставку «Житомир европейский».

Артур Хачатрян – армянский художник, создатель масляных пейзажей, натюрмортов и архитектурных красот.