Колмогоров получил приказ проверить авто, а не открывать по нему огонь – прокуроры

Прокуроры утверждают, что осужденный за убийство пограничник Сергей Колмогоров получил приказ только проверить автомобиль, в котором находились супруги из Мариуполя, а не открывать по нему огонь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители стороны обвинения заявили на заседании Высшего спецсуда по рассмотрению уголовных и гражданских дел, который рассматривает кассационную жалобу на приговор Колмогорову.

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Также прокуроры заявили, что решение о проведении закрытого судебного заседания в судах низшей инстанции было принято после того, как Колмогоров начал угрожать свидетелю.

Сейчас в заседании суда объявлен перерыв из-за того, что оборвалась видеосвязь с Мариуполем, где находится потерпевшая по делу.

Как сообщал УНИАН, Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014 года. В тот день пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь по автомобилю, в котором находились супруги из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В феврале 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.

Сегодня, 6 ноября, Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассматривает кассационную жалобу на приговор Колмогорову. Адвокаты просили прекратить производство по делу Колмогорова в связи с недоказанностью вины и освободить его в зале суда.