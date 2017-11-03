Защита в обмен на скандальное интервью: кто из звезд готов поддержать "насильника" Харви Вайнштейна

Пока все американское общество со звездами Голливуда во главе идет крестовым походом на кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняя его в сексуальных домогательствах, есть и те, кто выступил в его защиту. Правда, их можно пересчитать по пальцам, но тот факт, что они не побоялись пойти против течения, уже сам по себе много значит, пише ТСН.

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Линдсей Лохан: "Всем надо остановиться". Едва ли не единственной звездой Голливуда, которая, по ее словам, никогда не сталкивалась с домогательствами со стороны Вайнштейна, стала Линдсей Лохан, записавшая обращение на эту тему для своей странички в Instagram. Актриса считает, что те, кто сейчас нападают на Вайнштейна на страницах газет и журналов и экранах телевизоров, должны подавать иски в полицию – такие серьезные обвинения требуют доказательств. "Всем надо остановиться, – говорит Лохан, – то, что происходит, неправильно".

Оливер Стоун: "Не надо самосуда!". Оливер Стоун призвал журналистов не торопиться с выводами и обвинениями. "Давайте подождем, пока дело Вайнштейна попадет в судебные органы, – сказал он в интервью, – самосуд – не самый лучший способ определить, виновен человек или нет, и наказать его. Харви сейчас и так нелегко, так зачем его добивать? Мы с ним никогда не пересекались в профессиональном плане, и я не вел с ним никаких дел. Что касается ужасных историй, которые сейчас стали достоянием общественности, то я, как и все в Голливуде, о них слышал, но комментировать не хочу".

Опра Уинфри: защита в обмен на интервью. Американская актриса и телеведущая Опра Уинфри, почуяв грандиозную сенсацию, предложила Вайнштейну дать откровенное интервью для ее программы с условием, что он будет говорить "правду, только правду и ничего кроме правды". При этом Опра отрицает, что будет поддерживать оскандалившегося продюсера, пока не разберется в том, виновен он или нет.