Дочь Трампа в красивом платье сходила с премьером Японии в ресторан (фото)

16:11, 03 ноября 2017
Общество
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На обед в ресторан с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Иванка надела платье миди с цветочным принтом и с огромным черном поясом с бантом на талии.

Иллюстрация REUTERS

Во время пребывания с официальным визитом в Японии Иванка Трамп продемонстрировала уже два красивых образа: в голубом стильном пальто и в персиковом костюме, подчеркивающем ее стройные ноги. 

А вот третий образ был еще эффектней. На обед в ресторан с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Иванка надела платье миди с цветочным принтом и с огромным черном поясом с бантом на талии. 

REUTERS

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Теги: #Иванка Трамп Синдзо Абэ платье