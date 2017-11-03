Дочь Трампа в красивом платье сходила с премьером Японии в ресторан (фото)
16:11, 03 ноября 2017Общество
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На обед в ресторан с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Иванка надела платье миди с цветочным принтом и с огромным черном поясом с бантом на талии.
Иллюстрация REUTERS
Во время пребывания с официальным визитом в Японии Иванка Трамп продемонстрировала уже два красивых образа: в голубом стильном пальто и в персиковом костюме, подчеркивающем ее стройные ноги.
А вот третий образ был еще эффектней. На обед в ресторан с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Иванка надела платье миди с цветочным принтом и с огромным черном поясом с бантом на талии.
REUTERS
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