Дочь Трампа в красивом платье сходила с премьером Японии в ресторан (фото)

Во время пребывания с официальным визитом в Японии Иванка Трамп продемонстрировала уже два красивых образа: в голубом стильном пальто и в персиковом костюме, подчеркивающем ее стройные ноги.

А вот третий образ был еще эффектней. На обед в ресторан с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Иванка надела платье миди с цветочным принтом и с огромным черном поясом с бантом на талии.