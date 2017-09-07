Американцы просят переименовать ураган "Ирма" в "Иванку"

Почти шесть тысяч человек подписали петицию с требованием переименовать ураган "Ирма" в ураган "Иванка". Голосование проходит на интернет-портале Petition Site.

«Ураган "Харви" в Хьюстоне стал ярким примером того, как изменения климата делают ураганы мощнее и опаснее (...) Даже (дочь президента США Дональда Трампа) Иванка Трамп, пообещавшая попытаться повлиять на своего отца в некоторых вопросах, таких как, например, климатические изменения, спокойно приняла бездействие администрации по этому серьезному вопросу», - говорится в петиции.

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По мнению активистов, пока дочь президента США держится в стороне, она причастна к «разрушению, с которым столкнулись американцы от действий администрации ее отца».

Всего петицию уже подписали более шести тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, ураган «Ирма», который бушует в Карибском бассейне, уже получил статус самого мощного за последние 10 лет. Стихия уничтожила почти всю жилую часть французских островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, в Пуэрто-Рико оставила без электричества миллион человек. Сегодня ураган может охватить Доминиканскую республику, Гаити, Кубу и американский штат Флорида.