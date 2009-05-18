УкрГаз-Энерго подозревает, что власть пытается отобрать ее имущество

Совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» заявляет, что власть пытается засекретить судебный процесс над компанией для незаконного завладения ее имуществом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «УкрГаз-Энерго».

В сообщении отмечается, что во время прошлого судебного заседания представители НАК «Нафтогаз Украины» подали ходатайство о слушании судебного дела по ликвидации «УкрГаз-Энерго» в закрытом режиме.

«Считаем, что это очередное свидетельство рейдерских методов, которые используются против компании для незаконного завладения ее имуществом. С другой стороны, такая позиция прямо указывает на слабость правовых аргументов для ликвидации нашего совместного предприятия в судебном порядке», - сказано в сообщении.

Компания отмечает, что, очевидно, что «Нафтогаз» делает все, чтобы к участию в судебном деле не были допущены другие владельцы компании, то есть, RosUkrEnergo AG, а, следовательно – и ОАО «Газпром». «Конкретная цель таких действий – создать препятствия для дальнейшего рассмотрения судебного дела в международных инстанциях, где невозможно применить административное давление», - считают в компании.

В сообщении отмечается, что представители НАК «Нафтогаз Украины» кулуарно, рейдерским путем через механизм ликвидации пытаются легализовать незаконные операции с имуществом совместного предприятия. В первую очередь, не вернуть около 1 млрд. грн. просроченных платежей за потребленный газ.

В очередной раз компания призывает представителей правительства и НАК «Нафтогаз Украины» не спекулировать на теме выплаты дивидендов от деятельности совместного предприятия.

«Еще в начале 2008 года по сомнительной схеме, легализированной распоряжением Кабинета министров Украины от 22 февраля 2008 г. №336-р, «Нафтогаз Украины» высчитал сумму дивидендов из своей задолженности за поставленный газ. Таким образом, были грубо нарушены нормы ряда законов Украины. Общие собрания акционеров совместного предприятия еще в 2007 году приняли решение о выплате дивидендов только в случае полного погашения долгов НАК, которые до сих пор не оплачены и постоянно растут», - говорится в сообщении.

Также в сообщении сказано, что компания надеется на справедливое беспристрастное судебное решение по делу.

Напомним, 18 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд объявил перерыв в деле о ликвидации «УкрГаз-Энерго» до 28 мая 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации ЗАО «УкрГаз-Энерго». Истцом в споре выступал НАК «Нафтогаз Украины», ответчиком - ЗАО «УкрГаз-Энерго», RosUkrEnergo и Шевченковская райадминистрация. Третьими лицами выступали Минтопэнерго, Минэкономики, Минфин, Минюст и Кабмин.

Решением суда признаны недействительными решение учредительного собрания основателей «УкрГаз-Энерго» от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, устав компании, утвержденный решением учредительного собрания основателей, изменения к уставу, утвержденные решением собрания акционеров от 28 апреля 2007 года.

Также признана недействительной государственная регистрация «УкрГаз-Энерго». Решением суда компания будет закрыта путем ликвидации. В то же время, суд отказал в создании ликвидационной комиссии.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.