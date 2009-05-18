Межбанковский доллар еще немного уступил гривне

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6115/7,6560, к 12:00 цены снизились 7,6050/7,6150. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 7,6025/7,6150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,6200/7,7000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2355/75, к 12:00 цены понизились 0,2354/59. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2352/60. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1750 (+0,0600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3425/1,3510. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,2435/10,2890, к 12:00 цены ушли вниз 10,2205/10,2385. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились 10,2340/10,2580.