Специалисты нашли источник загрязнения воды в Севастополе

В Балаклавском и Нахимовском районах города Севастополя специалисты центральной лаборатории питьевой воды при проведении экспресс анализа проб воды, (отобранных из источников питьевого водоснабжения) признали ее непригодной для употребления по санитарно-химическим показателям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате чего из реки Черная был прекращен водозабор и подача воды на южную часть г. Севастополь. Без водоснабжения осталось свыше 70% населения города (около 200 тыс. человек). Источником загрязнения воды в р. Черная является пруд-отстойник от притоки р. Байдарка. В тот же день проведена изоляция пруда от р. Байдарка и планируется начать работы по его осушению.

Временно питьевую воду жителям города подвозят 17 специализированными автоцистернами с дополнительными емкостями.

Силами "Севгорводоканал", лаборатории коммунальной гигиены городской СЭС и лаборатории Министерства обороны Украины проводится экспресс анализ воды.

По факту события состоялось заседание городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под руководством заместителя главы городской администрации.