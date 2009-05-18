Из-за нигерийских боевиков растут цены на нефть

Группировка "Движение за освобождение дельты Нигера" (MEND) сообщила о подрыве нефтепровода и газопровода в районе населенного пункта Ескравос на юге Нигерии, передает Reuters.

"Мы снова начали нападения на нефтяную инфраструктуру. Основной нефтепровод и газопровод, которые недавно починили, взорваны", - заявили один из боевиков группировки.

В свою очередь, правительственные войска с использованием вертолетов и катеров атаковали несколько лагерей боевиков. Накануне, в ходе этих операций, военные освободили 8 филиппинцев и 4 нигерийца, захваченных членами MEND на судне MV Spirit.

"Движение за освобождение дельты Нигера" утверждает, что ведет борьбу за справедливое распределение нефтяных доходов. В 2006 г. группировка фактически объявила войну иностранным нефтяным компаниям, действующим на территории Нигерии. С того времени в южном регионе страны, наиболее богатом "черным золотом", регулярно происходят нападения на нефтяные объекты и похищения сотрудников иностранных компаний. В середине 2007 г. террористическая активность боевиков привела к тому, что объемы экспорта нигерийской нефти сократились на 25%.

Неспокойную обстановку в Нигерии аналитики называют в числе основных причин продолжающегося роста мировых цен на нефть.

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