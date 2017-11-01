В Днепропетровской области завтра пройдут масштабные антитеррористические учения

В четверг, 2 ноября, в Каменском пройдут масштабные антитеррористические учения в условиях максимально приближенных к реальным. Об этом сообщили в УСБУ в Днепропетровской области, передает 056.ua.

Участники обучения отработают практические задачи по блокированию, уничтожению условных «террористов», обеспечение бесперебойной работы важных объектов инфраструктуры города в экстремальных условиях.

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"Обращаем внимание жителей и гостей области, во время плановых антитеррористических учений будет привлечена спецтехника, возможно временное ограничение движения пешеходов и транспортных средств. Просим с пониманием отнестись к определенным неудобствам, сохранять спокойствие, соблюдать правила личной безопасности и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отметили в ведомстве.

В СБУ также подчеркивают, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, Украина ужесточает контроль на границе из-за террористических угроз.