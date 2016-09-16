В Одесской области обнаружен склад боеприпасов времен Второй мировой войны

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении государственной пограничной службы Украины, 15 сентября пограничники, при проверке информации, поступившей от жителя населенного пункта Дальничен указанного района, обнаружили склад артиллерийских снарядов.

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О данном факте пограничники проинформировали сотрудников ГСЧС.

«До их прибытия пограничники огородили участок местности вокруг обнаруженной взрывоопасной находки и с целью недопущения подхода посторонних лиц, обеспечили охрану», - добавили в управлении.

В дальнейшем на данном месте было обнаружено 11 артиллерийских гильз и 27 артиллерийских снарядов калибра 100 мм, а также 5 воспламенителей к ним немецкого производства.

Все опасные предметы изъяты работниками ГСЧС для дальнейшего обезвреживания.