Звезда "Игры престолов" снимется в новом сериале про НЛО

Ирландский актер Эйдан Гиллен, звезда «Игры престолов» и «Острых козырьков», утвержден на главную роль в телесериале «Синяя книга», который продюсируют не кто иной как Роберт Земекиси Джек Рэпк.

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Герой Эйдана Гиллена - реально существовавший астрофизик Джозеф Аллен Хайнек, принимавший участие в американском проекте правительства по изучению НЛО «Синяя книга» в качестве научного консультанта. К летающим тарелкам и людям, наблюдавшим их в небе, он относился крайне скептически. Работа Хайнека заключалась в том, чтобы фильтровать рассказы очевидцев, принявших за НЛО какое-нибудь небесное явление.

Премьера «Синей книги» состоится на телеканале History, дата выхода первой серии уточняется.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее актер сериала приоткрыл завесу тайны окончания съемок финала "Игры престолов".