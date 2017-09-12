"Предыдущая жизнь уже в прошлом": "Мисс Украина-2017" рассказала, как потратит 200 тысяч гривень

Киевлянка Полина Ткач, победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2017" рассказала, как потратит денежный приз, который составил 200 000 гривень.

По словам девушки, большая часть суммы пойдет на ее образование.

"Еще не думала об этом, прошло очень мало времени. Но, думаю, что большая часть суммы пойдет на мое образование. Планируется так", - ответила "Обозревателю" 18-летняя киевлянка.

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По словам исполнительного директора конкурса Ирины Копаницы, денежный приз победительница получит в двух частях. Первую половину по завершении конкурса, вторую - через год, по истечении сроков контракта.

Сама же Полина признается, что жизнь ее повернулась на 180 градусов и ее сегодня действительно можно разделить на "до" и "после" конкурса "Мисс Украина-2017".

"Предыдущая жизнь уже в прошлом, а по завершении контракта я буду совершенно другим человеком", - уверенно добавила она.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее оскандалившаяся участница из оккупированного Крыма пропала из списков и улетела в Москву.

Как проходил конкурс "Мисс Украина" можно посмотреть в нашем фоторепортаже.