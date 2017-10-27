В Киеве попрощались с погибшим в результате взрыва охранником Мосийчука (фото, видео)

В Киеве попрощались с сотрудником полка полиции спецназначения Русланом Кушниром, который, будучи охранником нардепа Игоря Мосийчука, героически погиб во время взрыва в Соломенском районе Киева.

Соответствующие фото и видео проводов охранника обнародовал на своей странице в Facebook пользователь Дмитрий Борунько.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погиб охранник Игоря Мосийчука, прикрывая собой нардепа.

Читайте такжеМосийчук о покушении на него: в живых остался только благодаря погибшему охраннику

"В живых я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший беркутовец, что в 2013 стоял по другую сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня - националиста. Жизнь не черно-белая. Чтобы победить мы должны это осознать. Украинская нация должна стать единой, перевернув страницу внутренних распрей. Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок - четырехлетняя дочь Руслана", – сообщил Мосийчук.