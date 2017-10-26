"Меня разбудил стук в дверь посреди ночи": актриса рассказала, как ее насиловал "безумный" Вайнштейн

Актриса Наташа Мальте обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Мальте, первый инцидент произошел в 2008 году в номере одного из лондонских отелей. Артистка познакомилась с продюсером на вечеринке после церемонии вручения премии BAFTA, куда он пришел со своей женой.

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Она подробно описала секс без обоюдного согласия. Как утверждает Мальте, Вайнштейн продолжил преследовать ее и дальше. Актриса также рассказала, что неоднократно говорила продюсеру о том, что не заинтересована в сексуальных отношениях с ним.

"Я была удивлена, меня разбудил стук в дверь посреди ночи. Это был Харви Вайнштейн. Он кричал: "Открой дверь, Натасия Мальте, это Харви Вайнштейн", - поделилась актриса.

Она призналась, что одежда Вайнштейна была грязной, а лицо выглядело "безумным". Продюсер забежал в номер Мальте и направился к кровати, при этом сняв штаны.

Кроме того, Мальте заявила, что подвергалась домогательствам со стороны многих мужчин в Голливуде, но опыт с Вайнштейном был наихудшим.