"Я знал, что он был козлом": Мэтт Дэймон рассказал, как Вайнштейн домогался Гвинет Пэлтроу

Голливудская звезда Мэтт Дэймон признался, что знал о секс-скандале в Голливуде вокруг Харви Вайнштейна еще до того, как он получил огласку в прессе. Мэтт заметил, что Вайнштейн гордился своими поступками.

"Когда люди говорят "все знали", да, я знал. Я знал, что он был козлом. Он гордился этим. Я знал, что он бабник", - заметил актер.

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Деймон также был в курсе того, что киномагнат приставал к актрисе Гвинет Пэлтроу. А услышал он эту историю от своего коллеги Бена Аффлека, который встречался с Гвинет после Брэда Питта.

"Я знал историю о Гвинет от Бена, потому что он был с ней после Брэда. Я никогда не говорил с Гвинет об этом. Бен сказал мне. Я знаю, что они пришли к какому-то согласию или пониманию", - поделился актер, пишет JustJared.

"Он относился к ней с огромным уважением. Всегда", - заметил Дэймон.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, что ранее Гвинет Пэлтроу рассказала, что когда ей было 22, Вайнштейн сексуально домогался ее. Тогда актриса рассказала об инциденте своему тогдашнему бойфренду Брэду Питту, который имел серьезный разговор с продюсером.