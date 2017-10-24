Селена Гомес впервые появилась на публике после трансплантации почки, которую ей отдала подруга (фото)

Юная певица Селена Гомес, которая в сентябре пережила сложную операцию, впервые появилась на светском мероприятии после нее, пишет ТСН.

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25-летняя артистка предстала на церемонии вручения премии InStyle Awards в Лос-Анджелесе. При этом, звезда похвасталась заметно похудевшей фигурой, которую подчеркнула коротким черным платьем и непривычной обувью СМИ сообщали, что после волчанки и трансплантации почки Селена увлеклась правильным питанием и спортом.

На церемонии селебрити вышла на сцену, чтобы вручить награду Хангу Ваннго в номинации "Визажист года". Кроме Селены Гомес, InStyle Awards посетили Кейт Бланшетт, Хайди Клум, Синди Кроуфорд, Деми Ловато и актриса Зендая.