"Показал, где моя любовь": Козловский прокомментировал свое скандальное фото в раздевалке

12:25, 18 октября 2017
Общество
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Козловский не видит ничего плохого в том, что обнаженное фото привлекло внимание к его новому клипу "Моє море".

Козловский / РБК-Украина

Известный украинский певец Виталий Козловский прокомментировал свое скандальное "голое" фото. Об этом он рассказал в интервью Styler.

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По его словам, он просто себя сфотографировал после тренировки в зеркале раздевалки.  "Я постоянно занимаюсь в тренажерном зале. И я просто себя сфотографировал после тренировки в зеркале раздевалки. Я тренируюсь поздно, когда людей уже нет. Эта фотография была у меня в памяти телефона, спустя определенное время я просто выставил ее и с иронией показал, где моя любовь на сегодняшний день", - отметил он.

Козловский не видит ничего плохого в том, что обнаженное фото привлекло внимание к его новому клипу "Моє море".

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Теги: #Козловский о расставании голое фото