Власти Житомира наградят художника Камышного знаком отличия "За заслуги перед городом" ІІ степени

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, такое решение принято сегодня, 18 октября, на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета.

При этом члены исполнительного комитета учли ходатайство Житомирского областного молодежного творческого союза художников и искусствоведов.

« Наградить Юрия Камышного, члена Национального союза художников Украины, знаком отличия «За заслуги перед городом» II степени за высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в развитие культуры и искусства»,- сказано в решении исполкома.

В пресс-службе Житомирского городского совета УНИАН уточнили, что в течение 2014-2017 годов Камышный занимался активной общественной деятельностью, направленной на поддержку воинов АТО и патриотическом воспитании молодежи. При его участии проходили лекции для молодежи, благотворительные аукционы, творческие вечера в военных госпиталях. Каталог живописных произведений «За это стоит жить» был издан и передан бойцам 95-й десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.

Справка УНИАН. Камышный Юрий Константинович – член Национального союза художников Украины с 1992 года, член Международного Союза художников под эгидой ЮНЕСКО с 2005 года, член Международного профессионального союза художников с 2005 года, почетный член Житомирского областного молодежного творческого союза художников и искусствоведов с 2007 года. С 1990 года художник организовал более 50 персональных выставок. Среди них - персональная выставка в Посольстве Украины в Королевстве Нидерландов, участие в многочисленных мероприятиях, направленных на укрепление культурного содружества Украины и Индии, которые проходили при поддержке Посольства Индии в Украине и Министерства культуры Украины.