Власти Житомира наградят художника Камышного знаком отличия "За заслуги перед городом" ІІ степени
Сегодня исполком Житомирского горсовета принял наградить местного художника Юрия Камышного знаком отличия «За заслуги перед городом» ІІ степени.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
Как отмечается в сообщении, такое решение принято сегодня, 18 октября, на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета.
При этом члены исполнительного комитета учли ходатайство Житомирского областного молодежного творческого союза художников и искусствоведов.
« Наградить Юрия Камышного, члена Национального союза художников Украины, знаком отличия «За заслуги перед городом» II степени за высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в развитие культуры и искусства»,- сказано в решении исполкома.
В пресс-службе Житомирского городского совета УНИАН уточнили, что в течение 2014-2017 годов Камышный занимался активной общественной деятельностью, направленной на поддержку воинов АТО и патриотическом воспитании молодежи. При его участии проходили лекции для молодежи, благотворительные аукционы, творческие вечера в военных госпиталях. Каталог живописных произведений «За это стоит жить» был издан и передан бойцам 95-й десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.
Справка УНИАН. Камышный Юрий Константинович – член Национального союза художников Украины с 1992 года, член Международного Союза художников под эгидой ЮНЕСКО с 2005 года, член Международного профессионального союза художников с 2005 года, почетный член Житомирского областного молодежного творческого союза художников и искусствоведов с 2007 года. С 1990 года художник организовал более 50 персональных выставок. Среди них - персональная выставка в Посольстве Украины в Королевстве Нидерландов, участие в многочисленных мероприятиях, направленных на укрепление культурного содружества Украины и Индии, которые проходили при поддержке Посольства Индии в Украине и Министерства культуры Украины.