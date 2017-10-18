Во Львове на аукционе собирали деньги для семей пленных бойцов АТО

Среди лотов аукциона были картины и иконы львовских художников, украшения из бисера ручной работы, предметы интерьера, книги и домашняя выпечка, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВо Львове открыли памятник "Воинам, отдавшим свои жизни за Украину"Стартовые цены лотов составляли от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Такие же аукционы ранее провели в Киеве и Харькове. После Львова мероприятие устроят в Одессе.

В настоящее время в плену боевиков на оккупированных территориях Донбасса находятся полторы сотни украинцев.