Во Львове на аукционе собирали деньги для семей пленных бойцов АТО

11:11, 18 октября 2017
Общество
88

Вырученные на аукционе деньги перечислят семьям военных, находящихся в плену боевиков на Донбассе.

Среди лотов аукциона были картины и иконы львовских художников, украшения из бисера ручной работы, предметы интерьера, книги и домашняя выпечка, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВо Львове открыли памятник "Воинам, отдавшим свои жизни за Украину"Стартовые цены лотов составляли от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Такие же аукционы ранее провели в Киеве и Харькове. После Львова мероприятие устроят в Одессе.

В настоящее время в плену боевиков на оккупированных территориях Донбасса находятся полторы сотни украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #деньги семья пленных#семьи пленных ато#помощь семьям ато