Сегодня Тимошенко будет на коне или под конем

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша кредита 8 мая с.г.

Как сообщал УНИАН, об этом сообщила 6 мая на заседании Кабинета министров премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что решение о переносе рассмотрения вопроса с 13 на 8 мая в МВФ было принято в связи с положительной работой правительства Украины.

«Совет директоров МВФ, принимая во внимание эффективную работу правительства по выполнению предварительных мероприятий совместной программы между Украиной и МВФ, принял решение ускорить собрание совета директоров (перенести заседание – УНИАН) с 13 на 8 мая. Это очень позитивный сигнал. Это значит, что оценивают работу Украины положительно и выполнение предварительных мероприятий позитивно», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд по итогам первого пересмотра программы сотрудничества планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи, увеличенный до 2,8 млрд. дол. (1,9 млрд. SDR, валюта Международного валютного фонда), причем половина этих средств будет направлена на покрытие дефицита госбюджета.

Третий транш ожидается предоставить после пересмотра программы в середине мая в таком же размере.

Согласно ноябрьским решениям МВФ о выделении стабилизационного кредита Украине в размере 16,43 млрд. дол. США, средства планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.

Согласно предыдущему графику, второй транш планировалось предоставить после пересмотра программы в середине февраля с.г. в размере 1,25 млрд. SDR, третий – 2.5 млрд. SDR – в середине мая.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита объемом 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.