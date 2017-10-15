В Украине впервые за 10 лет снизилось количество умышленных убийств (инфографика)

В Украине за девять месяцев текущего года произошло 1185 умышленных убийств и покушений, но этот показатель является самым низким за последние 10 лет, поскольку уровень раскрытия таких преступлений по стране составляет 88%. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Согласно инфографике, обнародованной на сайте МВД, количество умышленных убийств в текущем году сократилось на 18%, количество тяжких телесных повреждений - на 15%.

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В то же время удельный вес раскрытых умышленных убийств возрос до 88% по сравнению с 75% в прошлом году, тяжких телесных повреждений - до 90% (в прошлом году - 78%).

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