Рекордный флаг, стрельба и новые памятники: как Украина отпраздновала День защитника (видео)

Украина отметила День защитника и 75-ю годовщину создания УПА. В Тернополе возле памятника Бандере три сотни детей и взрослых спели гимн ОУН "Зродились ми великої години" и установили рекорд по самому массовому исполнению гимна украинских националистов, говорится в сюжете ТСН.

В Урочище Гутвин на Ривненщине в октябре 1942 года состоялся первый съезд воинов Украинской повстанческой армии. В 75-ю ее годовщину около тысячи людей прошли шествием к памятному знаку на кургане.

В Днепре военные, волонтеры и ветераны войны на востоке под звуки оркестра прошли шествием по центру города до крупнейшего в Украине музея АТО. Колонна растянулась на несколько кварталов, родственники и собратья несли портреты погибших. Днепропетровщина потеряла на Донбассе 530 бойцов.

Павших в боях за Украину почтили и в Харькове. Вдоль аллеи славы, где похоронены военные, погибшие на востоке, развернули флаг единства. Он создан из шести десятков флагов бригад, батальонов, волонтерских организаций и силовых ведомств. Начали создавать его в Харькове в августе, с тех пор он путешествовал по Украине и в каждом месте к нему добавляли флаги местные военные и волонтеры. Сейчас он шириной в три метра, а длиной уже более 40, и это еще не окончательная его версия.

Читайте такжеМарш УПА в Киеве показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

10-метровый монумент борцам за волю и независимость Украины открыли в городе Дубне. Идея созрела еще 20 лет назад, и только сейчас на ее воплощение нашли около 4 миллионов гривень.

Новым экспонатом – флагом УПА – пополнился музей Романа Шухевича в селе Тишковцы на Прикарпатье. Именно отсюда происходит род главнокомандующего повстанцев. Этот стяг особый, летом его изготовили сами местные жители и отправили в зону АТО. Флаг объехал всю передовую от Мариуполя до Станицы Луганской, сейчас на нем сотни подписей бойцов с пожеланиями мира и благодарностью за песни и юмор сельским артистам.

Около 400 военных прошли праздничным маршем по центру города Сум. Среди участников парада бойцы подразделений, закаленных в боях на Донбассе – это 27-я артиллерийская бригада, пограничники, нацгвардейцы, отдельное женское подразделение, а также лицеисты кадетского корпуса. Горожане сопровождали их аплодисментами.

Стрельбу прямо в центре города на Покров устроили в Виннице – там воссоздали события 100-летней давности, когда город переходил от белых красным, которых в свою очередь на некоторое время выбили петлюровцы. Также в Виннице открыли первый памятник Симону Петлюре – до сих пор в Украине было только его бюст.