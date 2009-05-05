Гривна отыграла у доллара 3 копейки

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0225/8,0875, к 11:00 спрэд сузился - 8,0430/8,0730, а к 12:00 котировки упали - 8,0310/8,0580. К закрытию ценовые уровни достигли минимума 8,0150/8,0300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2436/59, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2443/58, а к 12:00 снизились 0,2442/55. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2442/50. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7450 (-0,2700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3342/44, а к 15:20 выросли - 1,3395/97. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6975/10,7860, к 11:00 цены установились на следующих значениях 10,7150/10,7625. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,7225/10,7375.