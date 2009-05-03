Лисичанская ТИК исключила из списка одного из кандидатов в мэры Баранника

Лисичанская территориальная избирательная комиссия во исполнение постановления Донецкого апелляционного административного суда исключила из избирательного списка кандидата на должность городского председателя Лисичанска Сергея БАРАННИКА.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил юрист Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины Евгений БАЙРАМОВ.

По его словам, 2 мая Донецкий апелляционный административный суд признал, что С.БАРАННИК в ходе избирательной кампании использовал для агитации средства не из избирательного фонда.

Как сказал Е.БАЙРАМОВ, решение было принято сегодня уже в ходе голосования, после 10.00.

Как сообщал УНИАН, 23 октября 2008 года Лисичанский городской совет досрочно прекратил полномочия городского председателя Леонида КРЫСАНОВА. Инициатором данного решения выступила Партия регионов. И.о. городского председателя горсовет назначил секретаря Лисичанского городского совета С.БАРАННИКА – депутата от Партии регионов. Формальным основанием для отставки мэра стала его «неудовлетворительная работа» по подготовке города к отопительному сезону.

Внеочередные выборы Лисичанского городского председателя были назначены на 3 мая постановлением Верховной Рады от 5 февраля 2009 года.