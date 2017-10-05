Банда "Торпеда" готовила покушение на Авакова - Аброськин

Во время обысков по месту жительства участников банды «Торпеда» были обнаружены доказательства, что эти люди собирались совершить покушение на министра внутренних дело Арсена Авакова. Об этом в эфире "Прямой" заявил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеНекоторые нардепы от "Оппоблока" могли знать о подготовке провокаций бандой "Торпеда" – МВД"Есть материалы, которые подтверждают, что это планировалось. Во время беседы они заявили, что следующим шагом было покушение на министра (внутренних дел) непосредственно по адресу его проживания. Они активно искали этот адрес, установили его и активно готовились с помощью специальных технических средств осуществить это покушение.

Обычно это взрывные средства - гранаты. На этот раз рассматривали возможность применения квадрокоптера и другой летательной техники для сброса взрывчатого вещества - гранаты и др. По адресу проживания министра. Есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги осуществлялись", - заявил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, 2 октября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители 1 октября задержали преступную группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс- «регионалами».

Аваков назвал 9 преступлений, к которым, вероятно, причастна бандитская группа.

В частности, в городе Черновцы, где в ночь на 19 ноября 2016 года была осквернена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись. В городе Умань 21 декабря 2016 года на могилу Рабби Нахмана злоумышленники бросили голову свиньи с вырезанной свастикой, а также разлили жидкость, похожую на кровь.

В Киеве 8 июня 2017 года злоумышленники бросили гранату в Посольство США. Во Львове 30 июня 2017 года была попытка поджечь синагогу. В Луцке 10 июля 2017 года злоумышленники бросили взрывное устройство в консульство Польши. В Киеве в День Независимости 24 августа 2017 года была брошена граната на улице Грушевского, в результате чего была ранена семья героя Украины Валерия Чибинеева. В тот же день вечером на улице Курбаса злоумышленники бросили гранату в памятник участникам боевых действий. В Умани 21 сентября была брошена граната, от которой пострадали граждане Государства Израиль.

«Группа была задержана при выполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области», - добавил Аваков.

«Люди входят в ОПГ «Торпеда», которая основную работу ведет в Черкасской области, ориентировано под влиянием бывших народных депутатов из Партии регионов - Владимира Олейника и Сергей Тулуб. Следствием задокументированы контакты этих лиц, исполнителей с этими двумя лицами, находящимися на территории РФ», - заявил министр.