Генпрокуратура проводит обыски в Одесском горсовете

Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета, по предварительному сговору с субъектами хозяйствования и частными нотариусами, в результате чего интересам общины в лице общины города причинен значительный ущерб.

Читайте такжеИзменения в УПК обязывают следствие предупреждать об обыске - ГорбатюкОб этом сообщило Управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2017 годов служебные лица Одесского городского совета, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц, действуя вопреки интересам службы, по предварительному сговору с должностными лицами Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета, частными нотариусами, руководителями «подконтрольных» субъектов хозяйствования, в нарушение требований действующего законодательства Украины, без проведения аукционных процедур, передали в собственность объекты недвижимого имущества, находящиеся в коммунальной собственности территориальной общины Одессы, в результате чего интересам общества в лице общины города нанесены тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

При этом, согласно сообщению, одесским городским председателем в соответствии с решениями Одесского горсовета издавались распоряжения о передаче в аренду «подконтрольным» юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, ряда нежилых помещений и сооружений, находящихся в собственности территориальной общины Одессы.

В дальнейшем, депутатами Одесского городского совета по представлению Департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности принимались решения, которыми фактически разрешался выкуп физическим и юридическим лицам (арендаторам) данных объектов коммунальной собственности территориальной общины Одессы, вопреки требованиям действующего законодательства Украины без проведения аукциона и значительно ниже рыночной стоимости.

В настоящее время следователями Генпрокуратуры проводятся обыски в зданиях и помещениях Одесского городского совета, Департаменте коммунальной собственности, частных нотариусов, а также ряда связанных субъектов хозяйствования.

В ходе обысков изъят ряд документов, имеющих значение для уголовного производства. Досудебное расследование продолжается.