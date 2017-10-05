СМИ: За два месяца безвизом воспользовались почти 6 миллионов украинцев, в основном - трудовые мигранты

С лета этого года, как только граница Украины и ЕС стала “прозрачной”, через нее пошел - в направлении с востока на запад - усиленный поток людей. За два последних месяца лета подобных “путешественников” набралось почти 6 млн - и это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Новое время.

Если в июле 2016-го из Украины в страны ЕС, по данным Госпогранслужбы, проехало 1,3 млн человек, то в июле 2017-го - уже 2,9 млн. Тренд сохранился и в августе - 1,5 млн и 2,8 млн соответственно.

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Подобное удвоение числа желающих побывать в странах Евросоюза, по идее, должно бы порадовать отечественных туроператоров. Однако не радует: прирост числа отдыхающих, путешествующих в европейские страны, по данным участников рынка, оказался незначительным. Иными словами, большая часть воспользовавшихся безвизом соотечественников - это трудовые мигранты.

По данным Госпогранслужбы, за три месяца действия безвиза 57% украинцев, посетивших территорию ЕС, ехали в Польшу. При этом такие привлекательные с точки зрения туризма страны, как Италия, Франция, Испания, Греция, Хорватия, официально посетили лишь 3,9% из всех въехавших в ЕС за летние месяцы украинцев. Более того, львиная часть тех, кто путешествовали в Польшу, выбрали в качестве транспорта автобусы или приграничные маршрутки.

Формально безвизовый режим не должен был изменить количество украинских трудовых мигрантов. Ведь он действует для поездок, не связанных с работой на территории ЕС. Но с ним стало легче пересечь границу тем украинцам, которые ищут в Европе работу, например в Польше и Венгрии.

По мнению народного депутата Анны Романовой, все это указывает на то, что свободный доступ в Евросоюз соотечественники используют преимущественно для поиска работы и трудоустройства. “Выходит, что он [безвиз] открыл двери для массовой трудовой миграции украинцев”, - сетует представительница фракции Самопоміч.

“Число работников из Украины после июня 2017-го значительно выросло”, - подтверждает слова украинского парламентария поляк Даниэль Джевит, идеолог и директор сайта Pracadlaukrainy.pl, - портала, который помогает польским работодателям найти украинских сотрудников. Он уточняет, что точной статистики нет, потому что работники с востока мобильны - одни приезжают на работу, а другие уже отправляются домой.

“Но то, что украинцев в Польше стало больше, ощущается везде: в автобусах, поездах, магазинах, на стройках, в ресторанах”, - добавляет Джевит.

Трудовые мигранты - неплохой бонус для экономики Украины: в прошлом году они прислали семьям и близким на родину, $ 8 млрд. А в 2017-м, по ожиданиям экспертов, данная сумма вырастет на 20-25%.

“Безвиз очень невыгоден государственной системе. Он усилил отток трудовых ресурсов”, - сказал изданию руководитель одной из украинских туристических компаний. Виновным в массовой утечке рабочих рук он считает само украинское государство, которое не обеспечивает достойным заработком собственных граждан.

На самом деле для Украины есть приятная сторона: легкость выезда за рубеж и краткосрочная трудовая миграция помогут снизить давление на внутреннем рынке труда.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам проведенного недавно опроса, более 60% украинцев не хотят эмигрировать в другие страны.