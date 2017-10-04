Новый флэшмоб: пользователи сети выкладывают фото в состоянии депрессии, чтобы помочь другим

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии с хештегом #FaceOfDepression, на которых они выглядят счастливыми, но на самом деле переживают сильное душевное расстройство. Все для того, чтобы показать, что "у депрессии нет лица".

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Флешмоб начала Талинда Беннингтон, жена вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, который покончил жизнь самоубийством 20 июл 2017 года, пишет nv.ua.

На видео Честер веселится с друзьями и семьей за 36 часов до суицида.