Новый флэшмоб: пользователи сети выкладывают фото в состоянии депрессии, чтобы помочь другим
Флешмоб начала Талинда Беннингтон, жена вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, который покончил жизнь самоубийством 20 июля 2017 года.
Пользователи социальных сетей публикуют фотографии с хештегом #FaceOfDepression, на которых они выглядят счастливыми, но на самом деле переживают сильное душевное расстройство. Все для того, чтобы показать, что "у депрессии нет лица".
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Флешмоб начала Талинда Беннингтон, жена вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, который покончил жизнь самоубийством 20 июл 2017 года, пишет nv.ua.
На видео Честер веселится с друзьями и семьей за 36 часов до суицида.
This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression#MakeChesterProudpic.twitter.com/VW44eOER4k— Talinda Bennington (@TalindaB) September 16, 2017