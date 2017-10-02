Звезда фильма "Такси" хочет снять фильм в оккупированном Крыму

Французский актер, звезда фильма "Такси" Сами Насери не исключил, что съемки одной из его будущих картин могут пройти в Крыму. Об этом сообщают "РИА Новости".

"У меня есть очень большой проект по съемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море, горы", - сказал он.

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Кроме того, актер заявил, что хочет снова вернуться в Крым, но уже вместе с семьей.

Как сообщал УНИАН, французский актер Сами Насери приехал в Крым, несмотря на антироссийские санкции для участия в "Форуме мира", который проводит в Ялте Всемирный благотворительный альянс "Миротворец".