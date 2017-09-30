Главный актер фильма "Такси" прилетел в Крым (фото)

Французский актер Сами Насери приехал в Крым, несмотря на антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Насери приехал на полуостров для участия в "Форуме мира", который проводит в Ялте Всемирный благотворительный альянс "Миротворец".

В Крым Насери и его друг, певец из Франции Мурад Бурави прилетели рейсом из Москвы.

"Мы, я и Сами захотели (приехать, - ред.) к вам в Крым, не боимся санкций, любим вашу страну - Россию. Поэтому мы сегодня здесь", - сказали в аэропорту журналистам Сами и Мурад.

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Звезда "Такси" охотно фотографировался с людьми, которые его узнали, и раздавал автографы. На вопрос, как прошел полет, Насери ответил, что поездка в Крым заняла довольно много времени.

"Я быстрее на такси летаю, чем на самолете", - пошутил актер.