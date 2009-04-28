Память жертв принудительных депортаций почтили во Львове

28 апреля во Львовской области - День памяти этнических украинцев, пострадавших от принудительного выселения из земель Лемкивщины, Надсянья, Подляшья и Холмщины, а также во время операции «Висла».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, в соответствии с решением Львовского облсовета от 4 декабря 2007 года «Об утверждении областной программы поддержки духовного возрождения Лемкивщины, Надсянья, Подляшья и Холмщины на 2008 - 2012 гг.», сегодня, 28 апреля, в области чествовали память пострадавших вследствие принудительной депортации.

Сегодня на сессии Львовского областного совета по предложению председательствующего на сессии председателя Львовского облсовета Мирослава СЕНИКА депутаты минутой молчания почтили украинцев, погибших во время депортации.

Соответствующие акции сегодня проходят в районах Львовской области.