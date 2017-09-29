Чиновнику "Львовского бронетанкового завода" выписали штраф за коррупцию

На Львовщине правоохранители наложили штраф на заместителя директора ГП «Львовский бронетанковый завод» за коррупцию, пишет "Galinfo".

Сообщается, что военная прокуратура Западного региона Украины после тщательного изучения соблюдения служебными лицами ГП «Львовский бронетанковый завод» требований ЗУ «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», выявила, что заместитель директора по безопасности ГП «Львовский бронетанковый завод» приобрел 1 июля 2017 года автомобиль марки «RENAULT MEGANE». Стоимость которого превысила 117 тыс грн. Соответственно, в течение 10 суток он должен был об этом сообщить НАПК.

«Тем не менее, отчитался о новое приобретение аж через месяц. Так вот, на днях Шевченковский районный суд г. Львова признал чиновника виновным в совершении коррупционного админправонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 КУоАП и наложил на него взыскание в виде 1700 гривен штрафа», - сказал военный прокурор Западного региона Олег Сенюк.

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Сиховский районный суд г. Львов признал чиновника виновным в совершении коррупционного админправонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 КУоАП и наложил на него взыскание в виде 1700 гривен штрафа.

Как сообщал УНИАН ранее, Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и до 13 сентября отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ). Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. В Бюро напомнили, что чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

О подозрении ему было сообщено в рамках расследования уголовного производства по факту растраты средств в процессе закупки двигателей для нужд Вооруженных сил Украины. Кроме директора ЛБТЗ, в причастности к коррупционной схеме подозреваются еще 4 человека.