В Одессе прокуратура обжаловала оправдательный приговор фигурантам "дела 2 мая"

В Одессе прокуратура обжаловала оправдательный приговор 19 фигурантам дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 28 сентября прокуратура внесла апелляционную жалобу в суд на оправдательный приговор Ильичевского городского суда Одесской области, которым признаны невиновными 19 фигурантов массовых беспорядков 2 мая 2014 года на улице Греческой и Греческой площади в Одессе.

Читайте такжеВ столкновениях под судом, который оправдал фигурантов "дела 2 мая", пострадали полицейские и нацгвардейцы«Прокуратура обратилась в суд с требованием об отмене этого приговора и назначения нового рассмотрения в суде первой инстанции», - заявили в пресс-службе.

По мнению прокуратуры, указанный приговор не основывается на законе и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам о причастности обвиняемых к инкриминируемым им преступлениям и допущенными судом существенными нарушениями уголовных процессуальных норм. В частности, судом должным образом не исследованы доказательства, предоставленные прокурором в заседании.

В прокуратуре напомнили, что во время проведения подготовительного заседания судом удовлетворено ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, который больше года поддерживал государственное обвинение при рассмотрении дела предыдущим составом Малиновского районного суда Одессы.

«При этом назначение и замена прокурора в уголовном производстве в соответствии с законодательством является исключительной компетенцией руководителя органа прокуратуры и такое решение не подлежит обжалованию», - полагают в ведомстве.

«Позже коллегия Ильичевского городского суда незаконно и необоснованно отказала стороне обвинения в приобщении к делу видеоматериалов и их исследовании в заседании. Именно тех видеоматериалов, на которых четко зафиксированы незаконные действия обвиняемых», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что прокуратура заявляла отвод этой коллегии судей, в удовлетворении которого было отказано, что является основанием для отмены приговора судом апелляционной инстанции и назначения нового рассмотрения дела в первой инстанции.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Ильичевский городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых находились 19 фигурантов, 5 из которых содержались в СИЗО. Еще один фигурант, Владислав Ильницкий, в августе сбежал в Российскую Федерацию.