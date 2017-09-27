В Апелляционном суде Винницкой области отменили заседания, потому что конвоиры тушат пожар вблизи Калиновки

В Апелляционном суде Винницкой области сегодня не будут проводиться заседания с участием подсудимых под стражей, поскольку конвоиров привлекли к тушению пожара на складах боеприпасов вблизи Калиновки.

Об этом сообщается на официальном сайте суда.

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«Судебные заседания, в которых подсудимые находятся под стражей, в Апелляционном суде Винницкой области сегодня не будут проводится. Это связано с тем, что ответственные за конвоирование арестованных задействованы в ликвидации пожара на складах боеприпасов вблизи Калиновки», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествия на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.

Президент Украины Петр Порошенко из-за взрывов на складе боеприпасов решил созвать военный кабинет с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителей силовых ведомств.

Начальник Вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов заявил, что 70% территории арсенала не повреждена пожаром и взрывами, а информация о перегруженности арсенала не соответствует действительности.