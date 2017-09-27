Взрывы на складе боеприпасов: Нацгвардия перекрыла трассу в районе Калиновки (маршруты объезда)

В связи с чрезвычайной ситуацией на объекте Министерства обороны Украины в. Калиновке Винницкой области введен запрет на движение автотранспорта на участках государственной автомобильной дороги М-21 «Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский» км 284 + 198 - км 298 +966 (г.. Калиновка - м. Винница) и «Обход г. Калиновка». Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" на странице в Facebook.

Перекрытие движения автотранспорта осуществляется силами Национальной полиции и Национальной гвардии.

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Движение автотранспорта сообщением м. Винница - м. Киев осуществляется по следующим маршрутам:

- со стороны г.. Киев: Киев - Бердичев - автомобильная дорога Р-31 «Бердичев - Хмельник - Литин - (М-12)», разъезд в направлении. Хмельницкий и Винницы;

- со стороны Винницы: автомобильные дороги М-12 «Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка» - Р-17 «Белая Церковь - Тетиев - Липовец - Гуменное - (М-12)» - О-02-17- 05 «гр. Житомирской области - Погребище - Ильинцы»- Т-02-03 «Турбов - Погребище - Сквира»- Белая Церковь - Киев;

- со стороны Винницы: автомобильные дороги М-12 «Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка» - Р-31 «Бердичев - Хмельник - Литин - (М-12)» - Бердичев - Киев.

Как сообщал УНИАН, пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области начался около 22:00 26 сентября. По тревоге подняты все силы службы, в том числе, и руководство. В правительстве не исключают, что причиной пожара в Калиновке могли быть внешние факторы.

На данный момент эвакуировано 30 тысяч человек. Военная прокуратура квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами вблизи Калиновки Винницкой области как диверсию.