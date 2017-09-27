Во Львове женщина с прохожим задержали вора, который украл сумочку (фото)
Женщина бросилась догонять вора и кричать, чтобы он вернул украденное.
Во Львове женщина задержала вора, который выхватил сумочку из ее автомобиля и начал убегать, пишет «Варта 1».
Отмечается, что женщина бросилась догонять вора и кричать, чтобы он вернул украденное, но вор только начинал бежать быстрее. Когда же преступник забежал в тупик и, начал приближаться к женщине, ей на помощь пришел прохожий, который подошел к женщине расспросил что случилось и помог задержать подозреваемого.
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Издание пишет, что по словам женщины, во время совершения преступления мужчина вытащил изо рта лезвие и угрожал им ее. После задержания правоохранители заметили, что лезвие находится во рту преступника.
Как сообщал УНИАН ранее, во Львове прокуратура объявила подозрение львовянке, которая приготовила и продавала рыбу на рынке, после употребления которой в городе массово отравились люди.