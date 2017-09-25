В Умани между хасидами произошла поножовщина

В Умани Черкасской области между паломниками-хасидами возник конфликт, который закончился ножевым ранением одного из мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Пострадал 42-летний гражданин Израиля. С проникающим ножевым ранением он находится в больнице.

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В причастности к совершению данного уголовного правонарушения подозревается 52-летний гражданин Израиля. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту Уманским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, в Умани в результате взрыва пострадал 13-летний паломник-хасид.