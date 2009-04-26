Ющенко почтил память жертв Чернобыльской трагедии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в поминальном молебне и церемонии возложения цветов к Мемориальному кургану «Героям Чернобыля».

Мероприятия состоялись в Киеве по случаю годовщины Чернобыльской аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года, сообщает пресс-служба Президента.

В поминальных мероприятиях приняли участие Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА, заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ, и.о. Киевского городского председателя Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА, общественные и политические деятели, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, родственнике погибших.

После этого В.ЮЩЕНКО установил в Храме Входа Господнего в Иерусалим (Чернобыльская церковь) свечи в память о погибших и о здравии живых ликвидаторов катастрофы.