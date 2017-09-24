На Ривненщине жители двух сел перекрыли международную трассу с требованием построить к ним дороги

В Ривненской области жители двух сел перекрыли автомобильную трассу международного значения «Киев - Ковель - Ягодин».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, почти 500 жителей села Кисоричи и Карпиловка Рокитновского района недалеко от районного центра непрерывно ходят по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Таким образом протестующие пытаются привлечь внимание к своему требованию - построить дороги к их селам.

Очевидцы утверждают, что в результате перекрытия дороги образовался несколькокилометровый затор из грузовиков.

Безопасность дорожного движения и правопорядок на месте обеспечивают работники полиции.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию, каждый пятый украинец готов участвовать в протестах.