Ксения Собчак собралась на выборы со слоганами "Питерская аферистка" и "Экстрабич" (фото)
Российская телеведущая Собчак решила выпустить коллекцию одежды со своими любимыми слоганами.
Дизайнер Александр Терехов совместно со скандальной российской телеведущей Ксенией Собчак выпустят коллекцию одежды. Об этом Ксения сообщила на своей странице в Instagram.
"Думали-думали мы с Оксаной Лаврентьевой и решили выпустить совместную капсульную коллекцию. Во-первых, чего зря пропадать моим любимым фразам и слоганам. Во-вторых, уверена, что мою идею подхватят наши подружки и тоже придумают что-нибудь для любимого бренда, ну а в-третьих, все очень крутого качества, это какой-то тактильный рай в ощущениях, для образцов я отдала целый мешок своей реально самой удобной спортивной одежды, любимых "правильных" маек, чтобы сделать лучший проект в этом сегменте. Скоро-скоро всех вас позовем "брать товар", - написала Ксения.
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Добавим, ранее российские СМИ сообщили, что в Кремле рассматривают пять–семь кандидатур женщин, которые могли бы противостоять действующему президенту России Владимиру Путину на выборах в 2018 году. По словам источников, согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной из партий. "Идеальным вариантом" называли телеведущую Собчак.
Сама журналистка заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах в России в 2018 году и становиться спарринг-партнером Владимира Путина по договоренности с его администрацией.