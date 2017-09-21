Ксения Собчак собралась на выборы со слоганами "Питерская аферистка" и "Экстрабич" (фото)

Дизайнер Александр Терехов совместно со скандальной российской телеведущей Ксенией Собчак выпустят коллекцию одежды. Об этом Ксения сообщила на своей странице в Instagram.

"Думали-думали мы с Оксаной Лаврентьевой и решили выпустить совместную капсульную коллекцию. Во-первых, чего зря пропадать моим любимым фразам и слоганам. Во-вторых, уверена, что мою идею подхватят наши подружки и тоже придумают что-нибудь для любимого бренда, ну а в-третьих, все очень крутого качества, это какой-то тактильный рай в ощущениях, для образцов я отдала целый мешок своей реально самой удобной спортивной одежды, любимых "правильных" маек, чтобы сделать лучший проект в этом сегменте. Скоро-скоро всех вас позовем "брать товар", - написала Ксения.

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Добавим, ранее российские СМИ сообщили, что в Кремле рассматривают пять–семь кандидатур женщин, которые могли бы противостоять действующему президенту России Владимиру Путину на выборах в 2018 году. По словам источников, согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной из партий. "Идеальным вариантом" называли телеведущую Собчак.

Сама журналистка заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах в России в 2018 году и становиться спарринг-партнером Владимира Путина по договоренности с его администрацией.